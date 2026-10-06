Лавров заявил об обеспокоенности обстановкой на Ближнем Востоке

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Москву тревожит ситуация в зоне Персидского залива, которая негативно сказывается на мировой экономике; Россия надеется на сохранение ситуации в политико-дипломатическом русле, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.

"В международной части у нас состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в зоне Персидского залива, говорили и о перспективах все-таки выхода на дипломатические договоренности по ситуации между Ираном, с одной стороны, и Соединенными Штатами и Израилем, с другой", - сказал он.

Лавров подчеркнул: "Нас очень эта ситуация тревожит, она крайне негативно сказывается на всей мировой экономике. И надеемся, что добрые услуги, которые сейчас предлагают многие государства в регионе, включая Египет, Пакистан, Катар и Саудовскую Аравию, смогут всё-таки эту ситуацию сохранить в дипломатическом, политическом русле".