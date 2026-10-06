Лавров заявил о содействии России афгано-пакистанскому урегулированию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия всячески содействует налаживанию отношений между Афганистаном и Пакистаном и не делает трагедии из-за того, что страны-участницы консультаций по Афганистану не смогли принять итоговое заявление на встрече в Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Действительно, это не очень приятное событие, но я не стал бы делать из этого трагедии, потому что были основания предвидеть такое развитие событий. Ведь между Афганистаном и Пакистаном идет сейчас достаточно серьезное противостояние", - сказал Лавров журналистам.

"Я нисколько не сомневаюсь, что и Афганистан, и Пакистан заинтересованы в нормализации отношений. Россия всячески содействует урегулированию сохраняющихся и возникающих новых проблем", - сказал министр.

Российский министр напомнил, что отделение группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Пакистане совершает террористические атаки как на территории Пакистана, так и Афганистана.

"Главный вывод, который из этой ситуации мы должны сделать, - надо прекратить всяческое вмешательство внерегиональных стран в дела на этом геополитическом пространстве", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что до сих пор страны региона сталкиваются с последствиями военного вмешательства западных стран.

"Исламское государство" как террористическая структура появилось после незаконной агрессии Соединенных Штатов против Ирака. Вот откуда корни этой структуры растут. Потом уже она стала обрастать аффилированными организациями в других частях мира", - заключил Лавров.

В понедельник в Москве прошли консультации московского формата по Афганистану. Во встрече приняли участие спецпредставители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве гостей присутствовали делегации из Белоруссии и Египта.