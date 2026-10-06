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Россия готова расширить поставки энергоресурсов в Восточный Тимор

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия и Восточный Тимор настроены на проработку совместных инвестиционных проектов, в том числе в сфере энергетики; российская сторона готова к расширению поставок энергоресурсов в страну, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.

"Есть обоюдный настрой на проработку совместных инвестиционных проектов. Это и энергетика, и добыча полезных ископаемых, рыболовство, туризм", - сказал Лавров.

"Довел до сведения господина министра нашу готовность, готовность наших экономических операторов к расширению поставок энергоресурсов в Восточный Тимор", - продолжил министр.

По его словам, со стороны Восточного Тимора также высказываются "интересные идеи" в этом направлении. "Условились подготовить соответствующие материалы с тем, чтобы эксперты наши могли с ними ознакомиться и уже вступить в контакт с коллегами из Восточного Тимора", - пояснил Лавров.

МИД Сергей Лавров Восточный Тимор
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