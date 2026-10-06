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Курьера мошенников ограбили в Петербурге

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Двое подозреваемых в ограблении курьера мошенников задержаны в Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД во вторник.

По предварительным данным, 3 октября возле дома на Гражданском проспекте один из задержанных выхватил у женщины пакет с деньгами, которые она ранее получила от жертвы мошенников.

Параллельно в полицию обратилась 76-летняя жительница города и сообщила, что неизвестные по телефону убедили ее задекларировать сбережения, и она передала женщине-курьеру более 3,1 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям "мошенничество" и "грабеж".

Курьеру избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Петербург МВД
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