Глава МИД России намерен посетить Восточный Тимор

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обязательно посетит с визитом Восточный Тимор.

"Обязательно приеду. Надеюсь, меня примут хорошо", - сказал он после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.

Российский министр также рассказал, что Восточный Тимор планирует открыть посольство в Москве, министры обсудили этот вопрос.

"У наших друзей такие планы есть, и мы эти планы приветствуем. Как только будут конкретные обращения, обязательно окажем поддержку во всех начинаниях", - добавил Лавров.