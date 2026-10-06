В войска поставлены истребители Су-57 в новом техническом облике

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Истребители Су-57 поставлены в войска в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"В ходе приемки партии истребителей Су-57 летный состав Воздушно-космических сил проверил на заводе-изготовителе работу авиационной техники в различных режимах эксплуатации, выполнил перебазирование самолетов на аэродром дислокации и приступил к применению по предназначению", - сообщили в военном ведомстве.

"Истребители поставлены в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, а перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы средств поражения", - заявили в Минобороны.



