Российским подразделениям ПВО поставлены комплексы "Зубр" и "Цитадель"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Для обеспечения подразделений противовоздушной обороны против БПЛА поставлены комплексы "Зубр" и "Цитадель", заявили в Минобороны России во вторник.

"Для обеспечения подразделений противовоздушной обороны, противодействия БпЛА противника, мобильных огневых групп поставлены радиолокационные станции, комплексы "Зубр", "Цитадель" и другие системы, способные обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели и доказавшие свою эффективность в зоне проведения СВО и в приграничных регионах", - говорится в сообщении.

"Подразделения беспилотных систем пополнились разведывательными БпЛА Supercam, "Скат", "Орлан", "Молния" различных модификаций, ударными FPV-дронами самолетного и коптерного типа, в том числе на радио- и оптоволоконном управлении", - заявили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, в войска были поставлены партии гексокоптеров, предназначенных для нанесения ударов по укрытиям, а также для доставки материальных средств к линии боевого соприкосновения.

"Принятые партии танков различных модификации поставлены с заводов с дополнительными комплексами защиты, предназначенными для сохранения жизни членов экипажей, а также живучести самой боевой машины", - отметили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что средства защиты разрабатывались с учетом опыта применения бронетехники в зоне СВО и прошли комплексные заводские испытания на полигоне разработчика.