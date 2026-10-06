ВС России в сентябре получили свыше 1 млн средств поражения

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российская армия в сентябре получила больше миллиона единиц средств поражения, включая ракеты и боевые части к беспилотникам, сообщил через пресс-службу заместитель министра обороны Александр Санчик.

"Согласно плану поставок, в войска направлены свыше миллиона средств поражения, включая широкую номенклатуру артиллерийских боеприпасов, авиационные ракеты и бомбы, боевые части к БПЛА, антидроновые патроны к штатному стрелковому вооружению военнослужащих и другие", - сообщил он.