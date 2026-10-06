Мишустин заявил, что РФ продолжает оставаться в гонке больших ИИ-моделей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия не может попасть в зависимость от зарубежных технологий в области искусственного интеллекта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия, подчеркнул он, продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей.

"Страны, претендующие на лидерство в этой сфере, последовательно ограничивают передачу ключевых технологий. И тем самым – закрепляют зависимость других государств от своих решений. Мы не можем допустить для себя такого сценария. Поэтому поддержка и создание собственных технологий – сегодня вопрос национальной конкурентоспособности и цифрового суверенитета страны", - заявил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" во вторник.

Он напомнил, что в настоящее время принят закон о поддержке развития искусственного интеллекта, в котором заложено, что отечественные разработчики в этой сфере смогут воспользоваться широким набором инструментов помощи.

"Конечно, важно, чтобы компании активнее переходили на наши отечественные решения. Выбор остается за ними. Но в случаях, если речь идет о критически значимой инфраструктуре или других чувствительных сферах, правительство станет определять, когда возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей", - сказал Мишустин.

При этом, подчеркнул он, предусмотрен переходный период, чтобы у предприятий была возможность подготовиться к их внедрению.