В сентябре ВС РФ поставлено 10 тыс. образцов вооружений, военной и спецтехники

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В сентябре в Вооруженные Силы РФ поступило более 10 тысяч единиц вооружений, военной и специальной техники, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Санчик.

"В сентябре в Вооруженные Силы Российской Федерации поставлено более 10 тысяч образцов вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), с предприятий оборонно-промышленного комплекса и "Народного ОПК"", - сообщил Санчик, слова которого приводятся в сообщении Минобороны РФ.

"Поставки в сентябре включали самолеты Су-57, Су-35с, танки Т-90м, Т-80бвм, Т-72б3м, средства противовоздушной обороны, бронеавтомобили, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА), гексокоптеры, наземные робототехнические комплексы (НРТК) различного назначения", - сказал Санчик.

По его словам, в рамках выполнения мероприятий по оснащению Военно-морского флота в сентябре спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик "Семен Агафонов" проекта 12700.