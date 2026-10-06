Мишустин поручил Минцифры усилить защиту данных пользователей "Госуслуг"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала госуслуг, в частности - дополнительные условия входа или восстановления доступа.

"Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить и защиту учетных записей портала госуслуг, которым пользуются уже 120 млн человек. Их данные должны надежно храниться. Надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней", - сказал он на форуме "Цифровые решения".

Он напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, в результате чего количество таких преступлений за 8 месяцев текущего года снизилось практически на треть.

Однако принятых мер пока недостаточно, признал премьер-министр. "Злоумышленники на сегодняшний день стали активнее использовать искусственный интеллект, чтобы имитировать и голос, и внешность, и поведение людей. Поэтому человек должен четко понимать, когда перед ним искусственно созданный контент и что верить ему нельзя. Нужно информировать об этом граждан", - сказал Мишустин.

"Борьба с подобными преступлениями будет, конечно, требовать скоординированных усилий всей отрасли информационной безопасности", - уверен премьер-министр.