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Экс-сотрудники РЖД осуждены по делу о взятках на 88 млн рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Суд в Иркутской области признал четверых бывших сотрудников структурных подразделений ОАО "РЖД" виновными по уголовному делу о взяточничестве, сообщается в канале СК РФ в Мах.

"В период с 2021 по 2024 год сотрудники ОАО "РЖД", действуя в составе организованной преступной группы, получили взятки в общем размере 88 млн рублей от генерального директора транспортной компании", - говорится в сообщении.

В свою очередь Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что взятки предназначались за беспрепятственное и оперативное обслуживание вагонов на станциях и приоритетное право перевозки грузов.

"Кроме того, они передавали взятки другим должностным лицам за предоставление информации о планируемых объемах погрузок и попустительство по службе. Подсудимые вину признали, активно способствовали расследованию", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сумма этих взяток составила более 10 млн рублей.

Для сокрытия противоправной деятельности, в которую было вовлечено 10 человек, принимались меры конспирации. Их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ по региону.

В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в получении и даче взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5, 6 ст. 290, п. "а, б" ч. 4, 5 ст. 291 УК РФ).

Они приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 9 лет в колонии строгого режима и различным штрафам с конфискацией имущества на общую сумму более 500 млн рублей.

Ранее другие фигуранты приговорены к лишению свободы и штрафам. В отношении еще одного взяткополучателя уголовное дело рассматривается судом.

Иркутская область РЖД
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