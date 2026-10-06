Соглашение стран СНГ об обмене данными при исполнении судебных актов внесено в Госдуму

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию соглашение государств - участников стран СНГ о взаимодействии в вопросе обмена информацией при принудительном исполнении судебных актов, а также решений иных уполномоченных органов и должностных лиц.

Соглашение подписано 13 мая 2025 года.

Оно, в частности, закрепляет порядок обмена информацией об исполнительных производствах, имущественном положении и месте работы должника, местонахождении его имущества, данными о наличии у него денежных средств на счетах в банках, транспортных средств, долей в уставных капиталах коммерческих организаций и иных активах, а также другими сведениями, необходимыми для обеспечения принудительного исполнения.

Соглашение нацелено на укрепление международно-правовой базы сотрудничества органов принудительного исполнения на пространстве СНГ.

Соглашение подписано Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. При этом Белоруссия, Казахстан и Узбекистан сделали оговорки о частичном применении документа. Белоруссия, в частности, согласилась предоставлять сведения о банковских счетах должников в следующем объеме: о факте наличия денежных средств на счетах, во вкладах или на хранении в иных кредитных организациях на территории Белоруссии, за исключением сведений о наименованиях банков и иных кредитных организаций, номерах и других реквизитах счетов, размере денежных средств, находящихся на счете (счетах) и во вкладе(вкладах).

Казахстан в оговорке к соглашению оставил за собой право предоставлять информацию о наличии денежных средств должника на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях в части, не противоречащей законодательству республики.

Узбекистан, в свою очередь, выразил согласие сотрудничать по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, и заявил, что не будет применять соглашение полностью в отношении исполнительных документов, выданных уполномоченным органом или должностным лицом, не входящим в судебную систему, а также нотариально заверенных документов.