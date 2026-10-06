Путин и Собянин открыли первый в РФ кластер по производству тяговых аккумуляторов для электротранспорта

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня московской промышленности открыли во вторник первый в стране Московский кластер электробатарей на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

"По вашему поручению мы решаем задачу технологического суверенитета. В Москве в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологичных предприятий, многие из которых мы с вами открывали вместе. Сегодня открывается новый кластер, кластер электробатарей, крупнейший в стране, и один из самых современных в мире. Он состоит из двух гигафабрик", - сказал Собянин в ходе открытия Московского кластера электробатарей.

В Московском кластере электробатарей на площади свыше 34 га формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях.

В церемонии открытия принял участие гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

Как сообщается в материалах столичной мэрии, на сегодняшний день порядка 35% стоимости электротранспорта составляет тяговый аккумулятор. Локализация производства аккумуляторов в Москве позволит снизить себестоимость и тем самым увеличить экономическую привлекательность использования электротранспорта. В свою очередь, это будет стимулировать расширение отечественного производства электромобилей и окажет благоприятное воздействие на экологическую ситуацию.

Также расширение производства литий-ионных аккумуляторов будет способствовать повышению экспортного потенциала экономики и развитию новых технологий в смежных областях, в том числе в сфере микропроцессорной техники, химической промышленности, изготовления высокотехнологичных материалов, электроники, систем связи, транспортных и космических технологий.

После выхода на проектную мощность два инновационных завода смогут выпускать до 33 млн аккумуляторных ячеек в год. Общая площадь производств составит порядка 200 тыс. кв.м. На предприятиях будет создано более 2,1 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Производимые в кластере батареи могут использоваться в электромобилях, электробусах, трамваях, речных судах, грузовой и коммунальной технике, роботах, а также в системах резервного питания промышленных объектов, в гражданском строительстве, центрах обработки данных, больницах и зарядной инфраструктуре.

При этом Московский кластер сформирован с учётом полного жизненного цикла батарей. К примеру, когда батарея отработает свой срок в электробусе, она может служить как накопитель энергии на остановках наземного городского транспорта. Также предусмотрена их дальнейшая утилизация: из отработанных аккумуляторов будут извлекаться литий, кобальт и никель.

До конца 2027 года правительством России, правительством Москвы и госкорпорацией "Росатом" на базе кластера будет создан первый в России центр испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла, который избавит отечественных производителей от необходимости прохождения соответствующих процедур за рубежом. Здесь будут доступны 28 методик тестирования и порядка 120 видов испытаний: от проверки энергетических характеристик до теплового разгона. Площадь центра составит 5 тыс. кв.м. Для его оснащения будет закуплено 55 единиц высокотехнологичного оборудования.