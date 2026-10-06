Минфин 7 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ 26252

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов 7 октября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26252 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщил Минфин.

Облигации серии 26252 с погашением 12 октября 2033 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 21 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,5% годовых (1-й купон - 62,33 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 62,33 рубля на облигацию).