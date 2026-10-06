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Один человек пострадал в результате обрушения на руднике в Приморье

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Обрушение горной породы произошло на руднике в Приморском крае, сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, это произошло вечером 6 октября на руднике "Восточный". В результате происшествия пострадал один работник.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ, а также трудовых прав работников.

ГУ МЧС РФ по региону сообщило, что на момент обрушения в шахте находились 22 человека. Горноспасатели МЧС России подняли на поверхность пострадавшего горнорабочего и передали его медикам скорой помощи, погибших нет.

Приморье МЧС Приморский край
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