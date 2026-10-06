Пешеходный переход обрушился в результате ДТП в Татарстане

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Надземный пешеходный переход частично обрушился на автодорогу Казань - Шемордан в Пестречинском районе Татарстана. Это произошло после того, как в опору врезался грузовик, сообщило ГУ МЧС по республике.

По информации Минздрава Татарстана, в результате инцидента пострадали два человека - водитель и пассажир грузовика. "Пассажиру помощь была оказана на месте. Водитель в состоянии средней степени тяжести, доставляется в медучреждение", - говорится в сообщении.

Минтранс Татарстана также уточняет, что обрушение конструкции пешеходного перехода (сход пролетного строения с одной опоры) на автомобильной дороге Казань - Шемордан км 19+800 в Пестречинском районе Татарстана произошло в результате проезда грузовика FAW с поднятым кузовом.

Как сообщили в Минтрансе республики, начались работы по демонтажу обрушившегося пролетного строения надземного пешеходного перехода.

В настоящее время движение на этом участке временно перекрыто. Организован объезд через автомобильную дорогу М-7 Волга - Кулаево - Пестрецы.

Пешеходный переход 2021 года постройки выполнен в однопролетном исполнении. Длина пролета 40,3 м.