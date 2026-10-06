Путин отметил многоплановость межрегионального сотрудничества с Узбекистаном

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российско-узбекские отношения успешно развиваются, а межрегиональное сотрудничество становится все более многоплановым, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Значимой их составляющей неизменно является межрегиональное сотрудничество, которое становится всё более активным и многоплановым", - говорится в телеграмме Путина участникам, организаторам и гостям III Совета регионов России и Узбекистана, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с Узбекистаном вовлечено почти 80 субъектов РФ. Планомерно реализуются сотни совместных проектов, среди которых строящиеся и уже действующие предприятия самых различных отраслей, индустриальные и технологические парки, важные инфраструктурные и социальные объекты. Регулярно проводятся выставки и презентации, демонстрирующие достижения и возможности регионов России и Узбекистана.

Путин поздравил участников форума с открытием третьего Совета регионов России и Узбекистана. Он подчеркнул, что Совет представляет собой по-настоящему востребованный и эффективный механизм прямого неформального диалога, в котором наряду с руководителями региональных и муниципальных органов власти участвуют представители деловых и общественных кругов, ректоры вузов, деятели науки и культуры наших стран.

"Уверен, что в ходе пленарного заседания, тематических сессий и совещаний экспертных групп состоятся содержательные и продуктивные дискуссии, которые позволят наметить новые, перспективные формы и направления взаимовыгодной кооперации", - говорится в телеграмме.