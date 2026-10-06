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Вода в Неве поднялась до самой высокой отметки с начала года

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уровень воды в устье Невы достиг самой высокой отметки с начала года, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов во вторник.

"Ситуация спокойная, но интересная. Так сложились атмосферные условия, что циклонов хотя и было много за эти месяцы, но ситуации с нагоном воды пока можно пересчитать по пальцам. И хотя сегодня, 6 октября, уровень воды в Неве поднялся до самой высокой отметки в этом году, она всего-то 122 см над нулем Кронштадтского футштока", - написал синоптик в соцсети.

Ситуацию он связал с циклоном над Скандинавией, который вызвал усиление ветра над акваторией Финского залива до 15-20 м/с. Колесов добавил, что с начала года уровень воды в Неве поднимался выше одного метра (у гидропоста "Горный институт") четыре раза.

Между тем сильный ветер сохранится в Петербурге и в среду - местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с, предупредили в городском главке МЧС.

Ранее во вторник очевидцы поделились в соцсетях фотографиями Невы, подтопившей спуски некоторых набережных в центре Петербурга.

Петербург Гидрометцентр Кронштадт Александр Колесов
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