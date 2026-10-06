Эксперт Минздрава рассказала о снижении риска хронических болезней при похудении

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Снижение веса у взрослых и детей в России способно снизить риски развития хронических неинфекционных заболеваний до 57% и риски смерти до 19%, сообщила директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.

"(...) добившись снижения веса и у детей, и у взрослых, мы снизим риски развития хронических неинфекционных заболеваний, которые раньше никогда и не ассоциировались с избыточным весом и ожирением, на 48%-57% и риск смерти на 18%-19% по различным группа пациентов", - сказала Мокрышева на пресс-конференции.

По ее словам, официальная статистика свидетельствует о том, что за последние пять лет в РФ нарастает распространённость ожирения не только в популяции взрослых, но и детей.

Помимо этого, Мокрышева сообщила, что ожирение повышает риск развития 13 типов онкологических заболеваний.