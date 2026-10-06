Россия будет содействовать ЦАР в геологическом изучении территории страны

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минприроды России и Министерство шахт и геологии Центральноафриканской Республики (ЦАР) утвердили план действий по координации решений, принятых двусторонней рабочей группой по сотрудничеству в сфере геологии и недропользования. Документ подписан на первом заседании Межправительственной Российско-Центральноафриканской комиссии в городе Банги, сообщает пресс-служба российского министерства.

План насчитывает более 30 мероприятий по трем основным направлениям: "Новые суверенные возможности" (совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение современных технологий, развитие отраслевых стандартов, подготовка кадров), "Основа для инвестиционных проектов" (развитие конкретных инициатив в сфере разведки и освоения месторождений полезных ископаемых) и "Геологическое лицо страны".

"Мероприятия раздела "Геологическое лицо страны" предполагают существенное расширение геологической изученности территории ЦАР, повышение качества геологических материалов и подготовку новых площадей к лицензированию: от традиционных для региона золота и алмазов до критических видов сырья, урана и нефти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ также предусматривает проработку условий расширенного применения российских технологий и оборудования при геологоразведочных работах в ЦАР, создание в республике комплексной геологической лаборатории и Горной школы.