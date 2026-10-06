Пресс-секретарь депобразования Тюмени уволен из-за грубости при общении со СМИ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Специалист по связям с общественностью департамента образования города Тюмени уволен из-за нецензурной лексики в переписке со СМИ, сообщается на странице департамента в ВК.

"Появились статьи о нецензурной лексике, допущенные Иваном Рябцевым. (...) В момент переписки с редакцией Ura.ru специалист не находился на рабочем месте. Инцидент не связан с информационной политикой и деятельностью департамента образования администрации города Тюмени и подведомственных ему организаций. Считаем, что такой тон несовместим с уважительным профессиональным общением и ответственностью. В настоящее время специалист уволен. Приношу свои извинения за данный инцидент", - сказала директор информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых, комментируя произошедшее.

Ранее издание Ura.ru опубликовало скриншоты переписки, на которых пресс-секретарь департамента общается с журналисткой, используя обсценную лексику.



