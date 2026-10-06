Минобороны РФ заявило об ударе по танкеру с ГСМ в украинском порту Южный

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар беспилотниками по танкеру в порту Южный, который доставил предназначенные для ВСУ горюче-смазочные материалы, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. В результате ударов в порту Южный поражено морское судно типа танкер, доставлявшее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении министерства обороны.