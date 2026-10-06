На ликвидацию последствий атаки на энергетику в части Донецка уйдет несколько недель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Веерные отключения света введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику, на ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

"На ликвидацию масштабной атаки на энергетику в одном из районов Донецка уйдет несколько недель. К сожалению, повреждения инфраструктуры достаточно серьезные. На этот период в районе будет действовать график веерных отключений", - говорится в сообщении Черткова, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Ранее энергетическая инфраструктура региона подверглась массированному налету беспилотников.