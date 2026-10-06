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Путин 9 октября выступит на Каспийском экологическом саммите в Туркмении

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 октября выступит на Каспийском экологическом саммите в Туркменистане, где отметит необходимость сохранения природной среды и обеспечение экологической безопасности акватории Каспийского моря.

Путин посетит Туркмению с визитом 8 и 9 октября, в ходе которого примет участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что на Каспийском экологическом саммите выступят все лидеры стран "каспийской пятерки". "Отмечу, что Каспийское море - это крупнейший в мире внутренний водоем. И прибрежные государства, естественно, заинтересованы в обмене мнениями по всем вопросам, которые касаются совместной жизни на берегах этого моря. Наша страна придает большое значение поддержанию мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе, его устойчивому развитию на принципах добрососедства и сотрудничества", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "ключевой задачей является, конечно, сохранение природной среды и обеспечение экологической безопасности акватории Каспийского моря". "Это будет отмечено в выступлении нашего лидера", - сообщил Ушаков.

На повестке саммита, подчеркнул помощник президента РФ, одна острая проблема - обмеление Каспийского моря. "Отмечу одну острую проблему, которая будет, естественно, обсуждаться, - это обмеление Каспийского моря. Уровень воды характеризуется цикличностью, колебания достигают нескольких метров за десятилетие, и в цикличности колебаний уровня воды наши специалисты видят главным - климатический фактор, который приводит к снижению объема поступающих в Каспий вод и усилению испарений", - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что на Каспийском саммите предполагается предметно рассмотреть вопросы сотрудничества прибрежных стран, прежде всего, в природоохранной сфере с акцентом на проблему обмеления Каспия.

"Ожидается, что по итогам будет принята декларация Каспийского политического саммита, которая будет посвящена решению именно экологических проблем Каспийского моря, включая, опять-таки, его обмеление", - сообщил Ушаков.

Владимир Путин Юрий Ушаков Каспийский саммит СНГ Каспийское море Туркменистан
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