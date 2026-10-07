Поиск

МВД заявило, что Telegram не реагирует на предложения о контактах по борьбе с наркотиками

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Представители Telegram не идут на контакт с российскими правоохранительными органами по теме борьбы с наркотиками, несмотря на то, что зачастую общение потребителей и торговцев проходит именно в этом мессенджере, заявил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ генерал-майор полиции Кирилл Смуров.

"На наши предложения о контактах (основатель Telegram Павел Дуров) в общем-то не реагирует", - сказал Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России в среду.

По словам Смурова, в основном, не считая даркнета, зачастую общение потребителей и распространителей наркотиков ведется именно в Telegram.

При этом представитель МВД отметил, что блокировка групп, пропагандирующих наркотики, - это задача самих операторов. В пример он привел компанию "Яндекс", которая блокирует такие группы самостоятельно.

В РоссииРосфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистовРосфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистовЧитать подробнее

"Telegram не реагирует ни на что и информацией не делится", - сказал Смуров.

Роскомнадзор ранее заявлял, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан". В конце июля ФСБ сообщила, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации.

Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана. Как сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, столичные суды только за шесть месяцев текущего года оштрафовали Telegram на общую сумму, превышающую 100 млн рублей.

МВД РФ Telegram Павел Дуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокурор запросил до 28 лет фигурантам дела о подготовке покушений на руководство Крыма

Открытое горение в Черном море ликвидировано, загрязнения акватории нефтяным грузом нет

Буддийский монастырь загорелся в Туве

 Буддийский монастырь загорелся в Туве

Минобороны РФ сообщило об ударах по цепочке производителей ракет "Фламинго" и FP-9. Обобщение

Южнокорейская ракета вывела на орбиту пять спутников наблюдения за поверхностью Земли

 Южнокорейская ракета вывела на орбиту пять спутников наблюдения за поверхностью Земли

США готовят официальный запрос в РФ с просьбой предоставить данные об иркутской инфекции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12152 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3843 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов