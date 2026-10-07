МВД заявило, что Telegram не реагирует на предложения о контактах по борьбе с наркотиками

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Представители Telegram не идут на контакт с российскими правоохранительными органами по теме борьбы с наркотиками, несмотря на то, что зачастую общение потребителей и торговцев проходит именно в этом мессенджере, заявил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ генерал-майор полиции Кирилл Смуров.

"На наши предложения о контактах (основатель Telegram Павел Дуров) в общем-то не реагирует", - сказал Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России в среду.

По словам Смурова, в основном, не считая даркнета, зачастую общение потребителей и распространителей наркотиков ведется именно в Telegram.

При этом представитель МВД отметил, что блокировка групп, пропагандирующих наркотики, - это задача самих операторов. В пример он привел компанию "Яндекс", которая блокирует такие группы самостоятельно.

"Telegram не реагирует ни на что и информацией не делится", - сказал Смуров.

Роскомнадзор ранее заявлял, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан". В конце июля ФСБ сообщила, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации.

Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана. Как сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, столичные суды только за шесть месяцев текущего года оштрафовали Telegram на общую сумму, превышающую 100 млн рублей.