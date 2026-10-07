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Reddit оштрафована на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал американскую компанию - владельца соцсети Reddit виновной в неудалении запрещенного в России контента, сообщили в Мосгорсуде.

Компании назначен штраф на 3,8 млн рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).

Reddit - американская социальная сеть, представляющая собой систему тематических форумов.

Reddit Мосгорсуд Таганский суд США
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