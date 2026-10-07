Главы МИД СНГ обсудили подготовку к саммиту

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран СНГ обсудили Туркменистане подготовку к Совету глав государств Содружества, основная работа которого пройдет 9 октября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Здесь же сегодня мы обсудили подготовку к Совету глав государств СНГ, который откроется завтра вечером приемом торжественным, и основная работа которого состоится в пятницу", - сказал он на пресс-конференции после заседания совета глав МИД стран СНГ.

9 октября после завершения саммита СНГ состоится экологический саммит Каспийской пятерки.

"Параллельно проходят парламентские мероприятия в рамках Содружества Независимых Государств, в рамках туркменского председательства. В них участвует председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, как вы знаете", - отметил Лавров.