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Главы МИД СНГ обсудили подготовку к саммиту

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран СНГ обсудили Туркменистане подготовку к Совету глав государств Содружества, основная работа которого пройдет 9 октября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Здесь же сегодня мы обсудили подготовку к Совету глав государств СНГ, который откроется завтра вечером приемом торжественным, и основная работа которого состоится в пятницу", - сказал он на пресс-конференции после заседания совета глав МИД стран СНГ.

9 октября после завершения саммита СНГ состоится экологический саммит Каспийской пятерки.

"Параллельно проходят парламентские мероприятия в рамках Содружества Независимых Государств, в рамках туркменского председательства. В них участвует председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, как вы знаете", - отметил Лавров.

СНГ МИД Туркменистан Сергей Лавров
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