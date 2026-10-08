Путин прибыл в Туркменистан

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите, "на полях" мероприятий он также проведет двусторонние встречи, в том числе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Работу в Туркменистане Путин начнет со встречи с президентом этой страны Сердаром Бердымухамедовым.

Все лидеры, прибывшие на саммит, встретятся в четверг 8 октября на фестивале национальных блюд государств СНГ и официальном приеме от имени президента Туркменистана. "Сегодня вечером будет (возможность) у президента на "полях" этих культурных мероприятий пообщаться со всеми другими участниками, то есть контакты на "полях" состоятся практически со всеми", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пятница, 9 октября - основной рабочий день. На повестке - подведение итогов взаимодействия стран-участниц СНГ, лидеры наметят приоритетные направления дальнейшей совместной работы, обменяются мнениями по актуальным и региональным темам.

"Естественно, лидеры в ходе этого заседания в закрытом формате могут обсудить любые темы, и в том числе мы не исключаем, что по просьбе лидеров наш президент проинформирует о текущей ситуации в украинском конфликте", - рассказал ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.

Вторым мероприятием 9 октября станет Каспийский экологический саммит, в котором примут участие и выступят все лидеры стран "каспийской пятерки" - России, Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Казахстана. По словам Ушакова, ключевая задача - и это будет отмечено в выступлении президента России - сохранение природной среды и обеспечение экологической безопасности акватории Каспийского моря. На Каспийском саммите предполагается предметно рассмотреть вопросы сотрудничества прибрежных стран, прежде всего, в природоохранной сфере с акцентом на проблему обмеления Каспия.

После завершения саммитов у Путина запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Естественно, и вопросы двустороннего сотрудничества, и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе - это то, что будет обсуждаться", - рассказал Ушаков.

Помощник президента не исключил и других встреч Путина с лидерами стран СНГ, в том числе "неформального характера": "Эти встречи могут быть и "на ногах", и за столом. Руководители будут договариваться о них по ходу работы двух саммитов".