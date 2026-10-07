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Zoom оштрафован почти на 66 млн рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района признал виновным американский сервис Zoom в нарушении российского законодательства и назначил ему административный штраф на 65 936 494 рублей, сообщили в Мосгорсуде.

Сервис признан виновным по ч. 3ст. 13.49 КоАП (повторное неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в Интернете в России).

В 2025 году Zoom был оштрафован почти на 80 млн рублей за аналогичное правонарушение, а в 2023 году - на 115 млн рублей за работу в России без филиала или представительства. Также организация была неоднократно привлечена к административной ответственности за невыполнение требований о локализации персональных данных российских пользователей в России.

Мосгорсуд Zoom США Таганский суд
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