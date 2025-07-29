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Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей

Сервис признан виновным в повторном неисполнении российского законодательства

Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей
Фото: "Интерфакс"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал сервис Zoom виновным в повторном неисполнении российского законодательства и оштрафовал его почти на 80 млн рублей, сообщили в вторник в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи назначить Zoom Communications Inc административное наказание в виде штрафа в размере 79 609 733 рубля", - заявили в пресс-службе.

Организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст 13.49 КоАП РФ (Повторное нарушение, выразившееся в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ).

В 2023 году Zoom уже был оштрафован на 115 млн рублей за работу в РФ без филиала или представительства. Также организация была неоднократно привлечена к административной ответственности за невыполнение требований о локализации персональных данных граждан РФ в России.

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