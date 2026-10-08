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Что случилось этой ночью: четверг, 8 октября

Оман и Иран согласовали безопасные маршруты в Ормузе, кабмин выделил субсидии закрытым аэропортам, для Мадуро готовят новые обвинения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Оман и Иран согласовали безопасные транзитные маршруты в Ормузском проливе и вскоре представят свое предложение на международном уровне, сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

- Правительство РФ выделило еще 10,7 млрд руб. на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны.

- Сирия рассматривает возможность отправки своих военных в Йемен для участия в операции против хуситов, сообщил Axios.

- Школьное телевидение запустят в пилотных регионах России до 15 октября, подключение субъектов уже началось. На старте в школах будет идти федеральный эфир.

- Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером у берегов Катара. В судно попало несколько снарядов, есть пострадавшие.

- Прокуратура Нью-Йорка готовится предъявить новые обвинения экс-президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге в связи с предполагаемыми пытками арестованных американцев, сообщил CNN.

- Администрация Дональда Трампа поручила Пентагону подготовить варианты нанесения ударов по объектам в Иране до промежуточных выборов в Конгресс, сообщил The Atlantic. По данным источников Axios, военное ведомство рассматривает удары по иранским объектам энергетической и ядерной инфраструктуры.

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