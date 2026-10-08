Беспилотная опасность объявлена в Челябинской, Курганской, Тюменской областях и ЯНАО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Режим "беспилотной опасности" объявлен на территории Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщают РСЧС регионов в четверг.

В ведомстве отметили, что возможны перебои в работе мобильного интернета, запрещена съемка беспилотных объектов.

Также угроза беспилотной опасности объявлена в Курганской и Тюменской областях.

Ранее аналогичный режим был введен в Свердловской области.

Ограничена работа аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург).