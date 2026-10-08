Временные ограничения ввели в аэропортах Кургана и Тюмени

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных самолетов введены в аэропорту Кургана и в тюменском аэропорту "Рощино", сообщает Росавиация.

"Аэропорт Курган. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в канале в Maх.

Отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В четверг на территории регионов Уральского федерального округа объявлен режим "беспилотной опасности".



