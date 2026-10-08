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Песков отметил оперативную реакцию Минтранса при пожаре на танкере в Черном море

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ очень оперативно отреагировал на ситуацию с пожаром на танкере в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не было необходимости давать поручения (...), потому что очень оперативно (отреагировал) Минтранс, министр Андрей Никитин, он собрал оперативный штаб несколько раз, были подтянуты все силы и средства", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, даны ли главой государства соответствующие поручения в связи с пожаром на танкере.

"Сейчас танкер буксируется дальше, все меры приняты очень оперативно, очень эффективно, что называется, отделались малой кровью", - сказал Песков.

Он отметил, что в данном случае речь шла о горении не нефтепродуктов, а нефти.

"Она с экологической точки зрения, возможного экологического ущерба, она, так сказать, менее вредоносна. И за счет горения, собственно, там один танк был поврежден, и эта нефть из одного танка полностью выгорела, фактически не нанеся вреда окружающей среде", - сказал Песков.

Вечером 6 октября в Черном море подвергся атаке безэкипажными катерами и загорелся танкер "Афрамакс Рио", который шел с грузом нефти под флагом Либерии. Экипаж из 23 человек был спасён. По предварительной информации, пострадавших нет. Городской оперативный штаб Сочи временно ограничил доступ на морские набережные и пляжи. 7 октября в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей сообщили об отсутствии загрязняющих веществ в воздухе на территории Сочи.

Дмитрий Песков Минтранс Черное море
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