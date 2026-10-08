В Кремле отметили оперативную реакцию Минтранса на пожар на танкере
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ очень оперативно отреагировал на ситуацию с пожаром на танкере в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Не было необходимости давать поручения (...), потому что очень оперативно (отреагировал) Минтранс, министр Андрей Никитин, он собрал оперативный штаб несколько раз, были подтянуты все силы и средства", - сказал Песков журналистам в четверг.
Так он ответил на вопрос, даны ли главой государства соответствующие поручения в связи с пожаром на танкере.
"Сейчас танкер буксируется дальше, все меры приняты очень оперативно, очень эффективно, что называется, отделались малой кровью", - сказал Песков.