В Кремле отметили оперативную реакцию Минтранса на пожар на танкере

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ очень оперативно отреагировал на ситуацию с пожаром на танкере в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не было необходимости давать поручения (...), потому что очень оперативно (отреагировал) Минтранс, министр Андрей Никитин, он собрал оперативный штаб несколько раз, были подтянуты все силы и средства", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, даны ли главой государства соответствующие поручения в связи с пожаром на танкере.

"Сейчас танкер буксируется дальше, все меры приняты очень оперативно, очень эффективно, что называется, отделались малой кровью", - сказал Песков.