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В Совбезе заявили, что новый дата-центр в Армении может использоваться против России

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Дата-центр искусственного интеллекта компании Firebird AI в Раздане (Армения) может быть использован для сбора разведданных в интересах западных спецслужб, в том числе против России и Ирана, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"Подобные центры могут использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб, в том числе против Ирана, России и государств Закавказья и Центральной Азии", - сказал Шевцов, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

Он отметил, что компания Firebird подчиняется американскому законодательству и спецслужбы США смогут иметь доступ ко всем данным, обрабатываемым на ее серверах.

"Это означает, что данные армянских государственных учреждений, компаний и граждан будут доступны США без согласия армянских властей", - заявил Шевцов.

Замсекретаря СБ РФ напомнил, что в начале августа в Раздане был открыт дата-центр компании Firebird AI, работающий на процессорах Nvidia. "Заявляется, что к концу 2027 года компания Firebird намерена увеличить мощность комплекса в Раздане до 300 МВт, что составляет почти четверть от пиковой нагрузки энергосистемы Армении в зимний период (1,3 ГВт)", - сообщил он.

"С учетом анонсированных планов понадобятся дополнительные энергомощности для поддержания работы центра", - отметил Шевцов.

Он также подчеркнул, что Армения рассматривает строительство новой АЭС из-за растущих потребностей в электроэнергии.

"С учетом растущих потребностей, в том числе расширения мощности дата-центра, Армения рискует столкнуться с серьезным дефицитом электроэнергии, который неминуемо отразится на рядовых гражданах", - заявил Шевцов.

Армения Алексей Шевцов
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