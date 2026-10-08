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ВОЗ не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания в Иркутской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания у контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института, у которой ранее была выявлена внебольничная пневмония, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг.

В ответ на запросы ВОЗ Роспотребнадзором, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, была направлена полная и исчерпывающая информация о проведенных мероприятиях, подтверждающая отсутствие рисков для здоровья населения. Получение этой информации было публично подтверждено ВОЗ в ходе брифинга 7 октября, отметили в ведомстве.

ВОЗ подтверждает отсутствие риска чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера в связи с ситуацией в Иркутске, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре 4 октября сообщили, что организован и проведен специальный комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "Пневмония неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

По результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

6 октября госсекретарь США Марко Рубио обратился к России с призывом предоставить странам мира больше информации о выявленной в Иркутской области инфекции. "Мы призываем Россию быть "прозрачной" и предоставить миру больше информации, чтобы каждый мог отреагировать должным образом", - сказал Рубио журналистам.

Неназванный чиновник Госдепартамента сообщил телеканалу CNN, что американские власти контактировали с российским правительством еще в прошлую пятницу, в том числе эксперты госдепа по вопросам здравоохранения общались с МИД РФ. По словам представителя администрации, эта работа продолжается.

7 октября Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США планируют направить в Россию официальное дипломатическое обращение с просьбой предоставить дополнительную информацию о выявленной в Иркутской области инфекции. "Официальное обращение США, которое на дипломатическом языке называется демаршем, призвано напомнить России о том, что в соответствии с международным правом она обязана своевременно делиться с другими государствами информацией о вспышках заболеваний", - заявили источники издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября заявил, что в Кремле не располагают информацией о дипломатическом обращении посольства США в РФ к российским властям по поводу эпидемиологической обстановки в Иркутской области.

ВОЗ Роспотребнадзор Иркутская область
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