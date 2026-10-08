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У контактных лиц сотрудницы противочумного института не выявили опасных патогенов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Медицинское наблюдение за контактными лицами сотрудницы Иркутского противочумного института, у которой ранее была выявлена внебольничная пневмония, завершено; никаких опасных патогенных микроорганизмов не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре в четверг.

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"08.10.2026 года полностью завершен весь комплекс профилактических мероприятий. У всех контактных завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная, отметили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре 4 октября сообщили, что организован и проведен специальный комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "Пневмония неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Роспотребнадзор Иркутская область
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У контактных лиц сотрудницы противочумного института не выявили опасных патогенов

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