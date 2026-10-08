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Минцифры РФ будет искать баланс по вопросу цен на мобильную связь

Минцифры РФ будет искать баланс по вопросу цен на мобильную связь
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ будет ориентироваться на анонсированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен операторами на тарифы связи, сообщил министр цифрового развития массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на нее ориентироваться как на отправную точку", - сказал Шадаев на форуме "Цифровые решения" в четверг в национальном центре "Россия".

Так он ответил на вопрос, что министерство может сделать, чтобы соблюсти баланс между затратами операторов на развитие отрасли связи и доходами, которые они получают, а также нужно ли ограничивать рост тарифов.

"Для нас очень важно, чтобы коллеги вкладывали в российские базовые станции. При падении, пусть пока локальном, мобильного трафика, нам надо объяснять, почему операторам нужно вкладывать дальше в инфраструктуру. Это переход на российские базовые станции, это выполнение требований (для) КИИ (критической информационной инфраструктуры - ИФ), (...) это дополнительные меры, которые все операторы принимают по защите объектов инфраструктуры", - отметил глава Минцифры.

Министр обратил внимание, что, с одной стороны, мобильный трафик в РФ перестал расти, но с другой стороны, операторам необходимо продолжать инвестирование в инфраструктуру, в частности, замену иностранного оборудования на отечественное.

Вместе с тем, сказал он, "у нас, действительно, очень хорошие тарифы и в целом очень хорошее покрытие LTE, как мы говорим, больше 90% всей заселенной территории имеет LTE".

"Когда мы говорим про обязательства операторов фиксированной связи, то у нас такие же обязательства для операторов мобильной связи есть: все обязаны обеспечить во всех населенных пунктах 1000+ (с наслаждением более 1 тыс. человек- ИФ) покрытие LTE - это при продлении частот такие обременения все операторы получили плюс федеральные автомобильные дороги", - напомнил Шадаев.

В конце сентября Минэкономразвития опубликовало макропрогноз по средней индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года, который составляет 11,0%, с 1 июля 2028 года - 8,6%, с 1 июля 2029 года - 7,6%.

Минцифры РФ
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