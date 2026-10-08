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МИД РФ пообещал работать над выявлением инициаторов подрыва "Северных потоков"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона продолжит работу, в том числе на международных площадках, по выявлению инициаторов подрыва "Северных потоков", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны будем последовательно продолжать работу, в том числе на международных площадках, по выявлению, наказанию не только исполнителей, но и истинных авторов этого беспрецедентного во всех отношениях теракта", - сказала она на брифинге в четверг.

По ее словам, "вопреки международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям ФРГ уклонилась от взаимодействия с российскими правоохранителями в расследовании" инцидента.

Мария Захарова МИД РФ Северный поток
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