На Белгородчине от атак БПЛА ранены еще три женщины

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранены три женщины, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа от удара FPV-дрона по автомобилю у женщины осколочные ранения. Пострадавшей оказывают помощь в местной больнице, после чего она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

В поселке Политотдельский женщина получила осколочное ранение при взрыве дрона. Ее будут лечить в Белгороде.

В Шебекине женщина была ранена при нейтрализации дрона. Ее положили в местную больницу.

В селе Борки Валуйского округа от детонации дрона пробита крыша склада.

В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал коммерческий объект, там повреждены фасад и остекление.