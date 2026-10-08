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На Белгородчине от атак БПЛА ранены еще три женщины

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранены три женщины, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа от удара FPV-дрона по автомобилю у женщины осколочные ранения. Пострадавшей оказывают помощь в местной больнице, после чего она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

В поселке Политотдельский женщина получила осколочное ранение при взрыве дрона. Ее будут лечить в Белгороде.

В Шебекине женщина была ранена при нейтрализации дрона. Ее положили в местную больницу.

В селе Борки Валуйского округа от детонации дрона пробита крыша склада.

В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал коммерческий объект, там повреждены фасад и остекление.

Октябрьский Белгородская область Белгородский округ Грайворонский округ Шебекино
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