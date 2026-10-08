В Белгородской области в результате последних атак БПЛА есть погибший и раненый

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Валуйском округе в результате ударов дронов по машинам один человек погиб, еще один ранен, сообщил оперштаб Белгородской области.

"На участке автодороги Орехово - Яблоново Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по машине. От полученных травм погиб мужчина. Автомобиль получил повреждения - сказано в сообщении. - В районе села Борки при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения лица и глаза. Бригада "скорой" транспортирует его в Валуйскую ЦРБ. Машина уничтожена огнем".

В селе Стрелецкое Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал на территории социального объекта, там выбило стекла.

У села Русская Березовка Ракитянского округа при ударе дрона посечен микроавтобус. В поселке Пролетарский вследствие взрыва FPV-дрона посекло крышу гаража.

В селе Замостье Грайворонского округа от атаки FPV-дрона повреждены забор частного дома и одна единица сельхозтехники. В селе Смородино в результате детонаций дронов пробита крыша, выбиты окна частного дома, а также загорелась хозпостройка.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль - транспортное средство повреждено. В городе Шебекино при взрыве дрона зафиксированы повреждения пяти автомобилей, включая автомобиль скорой помощи.