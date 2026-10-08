Россия пока не выдвигает идей по возможному трехстороннему саммиту с США и КНР

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия пока не выдвигает никаких идей по поводу повестки трехсторонней встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, выдвигает ли Россия какие-то идеи по поводу повестки трехсторонней встречи лидеров, о возможности которой говорил Путин на Валдайском форуме.