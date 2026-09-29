В Кремле допустили, что Си Цзиньпин инициирует на АТЭС встречу с участием Трампа и Путина

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что председатель КНР Си Цзиньпин – хозяин предстоящего саммита АТЭС предпримет шаги для организации трехсторонней встречи с президентами России и США.

"Если там будет президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия – председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации этой трехсторонней встречи", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.