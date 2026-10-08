Песков прокомментировал участие Ирана в мероприятии формата СНГ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Участие Ирана в формате "СНГ плюс" важно, оно приветствуется странами-участницами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Туркменистана на полях саммита СНГ.

"Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько важно участие Ирана в формате "СНГ плюс".