США расширили санкции против нефтехимического сектора Ирана

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - США расширили санкции против частных, юридических лиц, а также судов, связанных с транспортировкой иранской нефти, сообщил Минфин США.

"Министерство финансов США нацелилось на остатки иранского теневого флота. Министерство финансов лишает Тегеран денег, которые он использует для ведения войны в регионе. Мы продолжим разоблачать тех, кто способствует продаже иранской нефти", - сказано в пресс-релизе.

В санкционный список добавлены 16 судов, находящихся под разной национальной юрисдикцией, 18 компаний, связанных, по мнению США, с иранским нефтехимическим сектором, а также шесть граждан Индии и Турции.