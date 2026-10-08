Поиск

США расширили санкции против нефтехимического сектора Ирана

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - США расширили санкции против частных, юридических лиц, а также судов, связанных с транспортировкой иранской нефти, сообщил Минфин США.

"Министерство финансов США нацелилось на остатки иранского теневого флота. Министерство финансов лишает Тегеран денег, которые он использует для ведения войны в регионе. Мы продолжим разоблачать тех, кто способствует продаже иранской нефти", - сказано в пресс-релизе.

В санкционный список добавлены 16 судов, находящихся под разной национальной юрисдикцией, 18 компаний, связанных, по мнению США, с иранским нефтехимическим сектором, а также шесть граждан Индии и Турции.

Иран США Индия Минфин Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин встретился со Шредером

Путин "на полях" саммита СНГ пообщался с Алиевым

На новых британских фунтах появятся изображения тупика и шмеля

В США в сентябре продажи украшений с натуральными бриллиантами упали после долгого роста

 В США в сентябре продажи украшений с натуральными бриллиантами упали после долгого роста

Трамп настаивает на обязательной замене термина ИИ на "суперинтеллект"

Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

 Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

 Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта

 Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта

Индивидуальные санкции ЕС против россиян за дестабилизацию за рубежом продлены на год

Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон

 Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12178 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3858 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов