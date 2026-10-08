Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября, объявил в соцсети Truth Social президент Дональд Трамп.

"Хочу прояснить всем следующее: Иран - в очень плохом положении, с экономической и военной точек зрения. Пока блокада остается в полной силе, пока нефть перевозят в рекордных объемах через Ормузский пролив (только за прошлую ночь - 22 млн баррелей, а из Ирана не вывезли ни барреля нефти или не привезли ни одного), мы не будем атаковать Иран когда-либо до завершения промежуточных выборов в США 3 ноября", - написал он.

Он также заверил, что США ведут "продуктивные дискуссии" с Ираном, и вновь пообещал, что Ирану не позволят обзавестись ядерным оружием.