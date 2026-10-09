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Российские военные заявили об уничтожении свыше 150 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 155 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в пятницу.

"Вскрыты и уничтожены 54 пункта управления БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink, две станции мототехники и 39 робототехнических комплексов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила 54 беспилотника самолетного типа и 40 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 34 пункта управления беспилотниками ВСУ, 63 антенны связи и БПЛА, 34 наземных робототехнических комплекса и шесть складов с запасами материальных средств, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 27 пунктов управления БПЛА, 189 беспилотников самолетного типа и 45 тяжелых боевых дронов R-18, сказал представитель группировки Василий Межевых.

Минобороны РФ СВО ВСУ БПЛА
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