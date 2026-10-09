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Многоквартирный дом горит в Элисте, жильцы эвакуированы

Многоквартирный дом горит в Элисте, жильцы эвакуированы
Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Элисте горит многоквартирный дом, жильцы эвакуированы, развернут пункт временного размещения.

"Силы и средства элистинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют возгорание квартиры на 7-ом этаже в многоквартирном жилом доме в 9 микрорайоне Элисты. На месте работают 11 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС России", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Калмыкия.

По данным прокуратуры региона, жильцы дома эвакуированы. Для эвакуированных развернут пункт временного размещения на базе ближайшей школы.

По предварительным данным, возгорание началось в квартире на мансардном этаже и перекинулось на крышу дома.

МЧС России Элиста
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Многоквартирный дом горит в Элисте, жильцы эвакуированы

 Многоквартирный дом горит в Элисте, жильцы эвакуированы

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